Бордюры рассыпались, а гарантия?: подрядчик по ремонту Ярославского подал в суд на «Городские дороги»

Компания «УСК», занимавшаяся ремонтом улицы Ярославского в Чите, где рассыпались бордюры, подала в суд на МКУ «Городские дороги», сообщил во время заседания комитета ЖКХ Гордумы глава учреждения Сергей Паргачёв.