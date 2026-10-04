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Два брака Маргариты Бычковой распались по одной причине — сцену она так и не бросила

Два брака Маргариты Бычковой распались по одной причине — сцену она так и не бросила

В послужном списке Маргариты Бычковой больше шестидесяти ролей, но массовый зритель навсегда запомнил ее по Маше из «Блокпоста» — глухонемой девушке, сыгранной без единого слова.

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