«Мама дала огурцов»: группа Uma2rman приехала в Нижний Новгород отыграть концерт и повидать семью

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 августа, ФедералПресс. Накануне в Нижнем Новгороде прошел фестиваль «Пари Фест». Мероприятие собрало большое количество знаменитостей: от комментатора Дмитрия Губерниева до Вани Дмитриенко, Антохи МС, PHARAOH, Therr Maitz.
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