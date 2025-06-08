В Алтайском крае на строительство гостиниц выделят 14 миллиардов рублей

Номерной фонд региона увеличится более чем на 600 номеров В Алтайском крае в 2025 году на реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма выделят льготные кредиты на сумму порядка 14 миллиардов рублей, сообщили в региональном правительстве.
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