В Алтайском крае на строительство гостиниц выделят 14 миллиардов рублей

Номерной фонд региона увеличится более чем на 600 номеров В Алтайском крае в 2025 году на реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма выделят льготные кредиты на сумму порядка 14 миллиардов рублей, сообщили в региональном правительстве.