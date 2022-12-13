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Дэмиан Лиллард повторил личный рекорд по точным 3-очковым в победной игре с «Миннесотой» – 11

Дэмиан Лиллард повторил личный рекорд по точным 3-очковым в победной игре с «Миннесотой» – 11

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард повторил личный рекорд по реализованным 3-очковым в победном матче с «Миннесотой» (133:112).

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