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Аргументы и Факты

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В Таиланде вычислили последнюю геолокацию пропавших брата и сестры из РФ

В Таиланде вычислили последнюю геолокацию пропавших брата и сестры из РФ

Волонтеры вычислили последнюю геоточку, где проезжали пропавшие в Таиланде брат и сестра из России. Об этом сообщила администратор русскоязычного сообщества в тайских соцсетях «Паттайя от А до Я» и лидер волонтерского движения россиян в Таиланде Светлана Шерстобоева.

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