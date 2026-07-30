В Таиланде вычислили последнюю геолокацию пропавших брата и сестры из РФ

Волонтеры вычислили последнюю геоточку, где проезжали пропавшие в Таиланде брат и сестра из России. Об этом сообщила администратор русскоязычного сообщества в тайских соцсетях «Паттайя от А до Я» и лидер волонтерского движения россиян в Таиланде Светлана Шерстобоева.