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«Реал» сообщил агентам Винисиуса, что нынешнее предложение по контракту – окончательное. Если игрок не согласится, клуб рассмотрит продажу этим летом (Marca)

« Реал » не собирается больше затягивать ситуацию с продлением контракта Винисиуса Жуниора . Как сообщает Marca, клуб сообщил окружению футболиста, что последнее предложение о новом контракте является окончательным.

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