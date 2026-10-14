14 октября в Высшем земельном суде Гамбурга федеральная прокуратура Германии предъявила гражданину Украины Сергею Кузнецову обвинения по делу о взрывах на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море в сентябре 2022 года.