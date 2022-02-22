Происшествия

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ВЧелябинской области полицейские помогли семье спастись из горящего дома и приняли участие в тушении огня

ВЧелябинской области полицейские помогли семье спастись из горящего дома и приняли участие в тушении огня

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Карталинский» старший сержант полиции Андрей Варенников и сержант полиции Михаил Сергеев, находясь на маршруте патрулирования, заметили сильное задымление в районе частного сектора по улице Кирова.

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