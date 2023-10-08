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Военное обозрение

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Ходаковский: При столкновении с организованным противником израильтян ждет сюрприз, их армия небоеспособна

Ходаковский: При столкновении с организованным противником израильтян ждет сюрприз, их армия небоеспособна

Вчерашнее вторжение отрядов палестинского движения ХАМАС приковало к Израилю внимание всего мира. Если конфликт на Ближнем Востоке примет затяжной характер, это неизбежно отразится на ситуации со специальной военной операцией России на Украине.

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