Ходаковский: При столкновении с организованным противником израильтян ждет сюрприз, их армия небоеспособна

Вчерашнее вторжение отрядов палестинского движения ХАМАС приковало к Израилю внимание всего мира. Если конфликт на Ближнем Востоке примет затяжной характер, это неизбежно отразится на ситуации со специальной военной операцией России на Украине.
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