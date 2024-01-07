Экс-президент ФРГ Гаук считает нынешние времена опаснее эпохи холодной войны

Бывший президент Германии (2012-2017) Йоахим Гаук считает, что его страна недостаточно готова к отражению потенциальной военной угрозы, которая якобы исходит от России, и что нынешние времена гораздо опаснее эпохи холодной войны.
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