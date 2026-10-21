Мануэль Нойер вошел в топ-3 по количеству матчей в Лиге чемпионов. 40-летний голкипер включен в стартовый состав «Баварии» на матч с « Арсеналом » в 3-м туре общего этапа турнира.
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