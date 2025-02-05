Журналистка, осуждённая за слова о Брижит Макрон, обжалует приговор в ЕСПЧ

Осуждённая во Франции за заявления о Брижит Макрон (Тронье), супруге французского лидера Эммануэля Макрона, журналистка Наташа Рей, намерена обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии