Узбекистан ввел безвизовый режим для соотечественников за рубежом

Выходцы из Узбекистана, проживающие за рубежом и оформившие удостоверение и карту «Ватандош» («Соотечественник»), смогут приезжать в Узбекистан без оформления визы, соответствующее постановление подписал в рамках совершенствование системы поддержки соотечественников президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает 22 ноября агентство УзА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии