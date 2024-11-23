Узбекистан ввел безвизовый режим для соотечественников за рубежом

Выходцы из Узбекистана, проживающие за рубежом и оформившие удостоверение и карту «Ватандош» («Соотечественник»), смогут приезжать в Узбекистан без оформления визы, соответствующее постановление подписал в рамках совершенствование системы поддержки соотечественников президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает 22 ноября агентство УзА.