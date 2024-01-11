НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

147 подписчиков

Чего ждут в JPMorgan на 2024 год: уход Байдена и стабильность доллара

Чего ждут в JPMorgan на 2024 год: уход Байдена и стабильность доллара

Чего ждут в JPMorgan на 2024 год: уход Байдена и стабильность доллара Евгения КомароваВ своем последнем прогнозе на 2024 год агентство JPMorgan выдвинуло ряд заметных предсказаний, которые, по словам аналитиков, могут оказать значительное воздействие на глобальные события.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх