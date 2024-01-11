Чего ждут в JPMorgan на 2024 год: уход Байдена и стабильность доллара Евгения КомароваВ своем последнем прогнозе на 2024 год агентство JPMorgan выдвинуло ряд заметных предсказаний, которые, по словам аналитиков, могут оказать значительное воздействие на глобальные события.
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