Чего ждут в JPMorgan на 2024 год: уход Байдена и стабильность доллара Евгения КомароваВ своем последнем прогнозе на 2024 год агентство JPMorgan выдвинуло ряд заметных предсказаний, которые, по словам аналитиков, могут оказать значительное воздействие на глобальные события.