В госветклиниках Ямала пройдет акция «Апрельская песня»

Окружная служба ветеринарии проводит вторую льготную акцию кастрации (стерилизации) кошек и собак. С 15 апреля по 5 мая во всех муниципалитетах для владельцев питомцев предоставляются скидки от 30 до 50%.
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