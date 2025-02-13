Писториус: Украина готова пойти на территориальные уступки

Global Look Press / Petrov Sergey / news.ru Со стороны Киева поступают сигналы о готовности пойти на территориальные уступки, чтобы добиться урегулирования конфликта на Украине, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
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