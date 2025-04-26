В Москве растет рынок шоу и концертов

В 2024 году рост составил, по разным оценкам, от 16% до 25%. Эксперты говорят, что в этом году тенденция продолжитсяВ 2024 году продажи билетов на зрелищные мероприятия в Москве выросли на 25%, до 81 млрд рублей, подсчитала компания «МТС Live».