Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 758 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Омерзительно🤮Одна Россия воюет, другая гуляет и развлекается😱🤬🤬получается две России в одной😱😱😭😭😭В Москве растет р...
  • Людмила Лепаева
    У кого-то война а кому-то развлекаловкаВ Москве растет р...
  • Владимир Алтайцев
    м рази  .В Москве растет р...

В Москве растет рынок шоу и концертов

В Москве растет рынок шоу и концертов

В 2024 году рост составил, по разным оценкам, от 16% до 25%. Эксперты говорят, что в этом году тенденция продолжитсяВ 2024 году продажи билетов на зрелищные мероприятия в Москве выросли на 25%, до 81 млрд рублей, подсчитала компания «МТС Live».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
м рази  .
Ответить
16 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
У кого-то война а кому-то развлекаловка
Ответить
14 час.
Амара Карпова
Омерзительно🤮Одна Россия воюет, другая гуляет и развлекается😱🤬🤬получается две России в одной😱😱😭😭😭
Ответить
12 час.
наверх