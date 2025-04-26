В 2024 году рост составил, по разным оценкам, от 16% до 25%. Эксперты говорят, что в этом году тенденция продолжитсяВ 2024 году продажи билетов на зрелищные мероприятия в Москве выросли на 25%, до 81 млрд рублей, подсчитала компания «МТС Live».
В Москве растет рынок шоу и концертов
Комментарии
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Владимир Алтайцев
м рази .
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16 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
У кого-то война а кому-то развлекаловка
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14 час.
Амара Карпова
Омерзительно🤮Одна Россия воюет, другая гуляет и развлекается😱🤬🤬получается две России в одной😱😱😭😭😭
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12 час.
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