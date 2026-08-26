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Совладельца «Лидса» задержали в Огайо после попытки воспользоваться интим-услугами за 140 долларов – объявление разместили полицейские под прикрытием. Йорк оштрафован на 1150 долларов

Совладелец « Лидса » и « Рейнджерс » Джед Йорк арестован в американском штате Огайо после попытки воспользоваться интим-услугами.

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