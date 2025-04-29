Улицы Победы: выставки «Известий» — на бульварах, в аэропорту и парках

«Известия» выходят на бульвары Москвы и в залы петербургского аэропорта Пулково. Бесценные свидетельства истории — великие кадры фотокоров газеты, отражающие важнейшие этапы Великой Отечественной войны, — появятся на уличных стендах, а QR-коды на них отроют доступ к «оживленным» версиям, позволяющим в полной мере прочувствовать драматизм показанных событий.