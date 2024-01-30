BMG откажется от сотрудничества с Уотерсом из-за Украины

Как сообщает Variety со ссылкой на информированные источники, медиакомпания BMG, входящая в "Большую четвёрку" обладателей права владения и распространения звукозаписывающих лейблов, намерена прекратить сотрудничество с сооснователем группы Pink Floyd Роджером Уотерсом .