BMG откажется от сотрудничества с Уотерсом из-за Украины

Как сообщает Variety со ссылкой на информированные источники, медиакомпания BMG, входящая в "Большую четвёрку" обладателей права владения и распространения звукозаписывающих лейблов, намерена прекратить сотрудничество с сооснователем группы Pink Floyd Роджером Уотерсом .
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