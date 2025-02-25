‼️🎥Кадры массированного удара по объектам газодобычи в посёлке Крестище Харьковской области💥 #Крестище #Удар #Объект #СВО.
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‼️🎥Кадры массированного удара по объектам газодобычи в посёлке Крестище Харьковской области💥 #Крестище #Удар #Объект #СВО.
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