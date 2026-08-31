Пешеходные переходы в Тимирязевском промоют в преддверии Дня города

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства в преддверии Дня города промоют более 700 подземных и надземных пешеходных переходов, в том числе в районе Тимирязевский.
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