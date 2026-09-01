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«Просто так русского никто бы не убил»: с россиянином расправились во время его визита в Грузию

«Просто так русского никто бы не убил»: с россиянином расправились во время его визита в Грузию

Телеканал "78" Иностранная столичная полиция идёт по следу подозреваемого – то, что он всё ещё не задержан, вызывает, конечно, в российских соцсетях отдельные упоминания и призывы не давать Тбилиси ни копейки (ни на государственном, ни на бытовом уровнях).

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Олег Орлов

Cira Cacua: Человека убили, люди, человека. Если он хороший человек, не враждует с тобой и является обычным простым гражданином — какая разница, какой он национальности? Пусть никто из хороших людей не умирает; Так и должно быть, это в священных писаниях писано... Больше сказать нечего... П вот в отношении негодяев священные писания многих народов тоже дают однозначный ответ...  И не только око за око и зубовный скрежет....