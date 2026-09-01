«Просто так русского никто бы не убил»: с россиянином расправились во время его визита в Грузию

Телеканал "78" Иностранная столичная полиция идёт по следу подозреваемого – то, что он всё ещё не задержан, вызывает, конечно, в российских соцсетях отдельные упоминания и призывы не давать Тбилиси ни копейки (ни на государственном, ни на бытовом уровнях).
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Свежие комментарии
- SI Мигрант из Таджик...
- Мигрант из Таджик...
- Мигрант из Таджик...
За чем нам эти отбросы, Грузины, Армяне, Азеры, Таджики, Узбеки, Казахи, Киргизы, Абхазы! Надо избавляться от них всех, вычистить страну от мерзости! Пусть живут в своих кишлаках и аулах!
Cira Cacua: Человека убили, люди, человека. Если он хороший человек, не враждует с тобой и является обычным простым гражданином — какая разница, какой он национальности? Пусть никто из хороших людей не умирает; Так и должно быть, это в священных писаниях писано... Больше сказать нечего... П вот в отношении негодяев священные писания многих народов тоже дают однозначный ответ... И не только око за око и зубовный скрежет....
После Сталина в Грузии рождались и рождаются только кретины и недоноски типа Кикабидзе!😱
Не надо ехать на территорию врагов...Ты там в слабой позиции, уязвим.
Вот чего людям дома не сидится?Зачем ехать в проблемные места?
Армяне во всей пашинянской красе.
Убить могут где угодно.
Зачем ехать туда...Где тебе заведомо не рады...???