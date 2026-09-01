«Просто так русского никто бы не убил»: с россиянином расправились во время его визита в Грузию

Телеканал "78" Иностранная столичная полиция идёт по следу подозреваемого – то, что он всё ещё не задержан, вызывает, конечно, в российских соцсетях отдельные упоминания и призывы не давать Тбилиси ни копейки (ни на государственном, ни на бытовом уровнях).