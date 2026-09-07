Медведь забрался в 5-звездочный отель на Красной Поляне и напугал отдыхающих

В Сочи медведь забрался в пятизвездочный отель «Поляна 1389». Об этом 7 сентября сообщил источник ИА Регнум.
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