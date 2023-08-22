Моргенштерн в Дубаи. Фото google.comИноагент Алишер Моргенштерн* еще недавно активно гастролировал по Европе, а теперь совсем сдулся.
Моргенштерн* хочет вернуться на Родину
Комментарии
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нл
николай лебедев
По баблу он заскучал, а не по Родине.Про человечность запел, а когда всякую гниль с экрана гнал неокрепшей молоди, про человечность как-то не вспоминал.Нах....ты сдался в России-без него и воздух чище.
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15 час.
Дмитрий Андреев
Нет уж, мы пока не соскучились
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1 час.
АН
Александр Невский
Пшёл вон, пёс!
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44 мин.
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