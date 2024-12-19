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Зеленский развернул против Венгрии "безобразную кампанию": Сийярто призвал не поддаваться

Зеленский развернул против Венгрии "безобразную кампанию": Сийярто призвал не поддаваться

Венгерский министр иностранных дел Сийярто призвал не поддавать на провокации Зеленского.Высказывания главаря киевского режима Зеленского в отношении Венгрии и его попытки в международные переговоры глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "безобразной кампанией".

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