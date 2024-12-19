Венгерский министр иностранных дел Сийярто призвал не поддавать на провокации Зеленского.Высказывания главаря киевского режима Зеленского в отношении Венгрии и его попытки в международные переговоры глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал "безобразной кампанией".