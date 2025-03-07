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Западные инвестиции в иноагентов выросли на миллиард. Под прицелом российское образование

Западные инвестиции в иноагентов выросли на миллиард. Под прицелом российское образование

Политнавигатор Госдума РФ приняла сегодня в I чтении законопроект о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении в России вне зависимости от того, на людей какого возраста направлена эта деятельность — совершеннолетних или нет.

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