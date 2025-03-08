8 марта кенийский режиссер Валлентина Челлугет выступила в защиту 12-летних невест

+ A — В Сибири режиссер из Кении представила фильм о девочках, которых насильно выдают замуж В 10 утра в Международный женский день режиссер из Кении Валлентина Челлугет представила на фестивале дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске свой фильм «Нави».