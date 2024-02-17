Кто баллотируется в Президенты России

Россияне будут выбирать из четырех кандидатов на пост главы государства. В бюллетене их фамилии разместят в алфавитном порядке: Даванков Владислав Андреевич, Путин Владимир Владимирович, Слуцкий Леонид Эдуардович, Харитонов Николай Михайлович.
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