Кто баллотируется в Президенты России

Россияне будут выбирать из четырех кандидатов на пост главы государства. В бюллетене их фамилии разместят в алфавитном порядке: Даванков Владислав Андреевич, Путин Владимир Владимирович, Слуцкий Леонид Эдуардович, Харитонов Николай Михайлович.