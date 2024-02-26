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Закон, порядок, государство

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Жительница Краснодарского края подозревается в мошенничестве под предлогом поставки строительных материалов

Следственным подразделением отдела полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 53-летней местной жительницы по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

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