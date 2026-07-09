Как Трамп закрыл вопрос с «Пэтриот» для Украины

У заявлений Трампа по развертыванию производства ракет «Пэтриот» на Украине безусловно нет смысла в части оказания влияния на текущие военно-технические возможности ВСУ и в целом на ход конфликта здесь и сейчас Фото: Reuters Но есть несколько смыслов политических: 1.