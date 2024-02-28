Лера Кудрявцева заявила, что нужно сделать с клиникой Хайдарова

Ведущая Лера Кудрявцева высказала свое мнение о пластическом хирурге. Известная телеведущая Лера Кудрявцева поддержала пластического хирурга Тимура Хайдарова после новости о смерти пациента в его клинике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии