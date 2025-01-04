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Минтюков пропустил матч с «Эдмонтоном» по решению тренера «Анахайма». У него было 13:50 на льду и «минус 2» в предыдущей игре – с «Виннипегом»

Защитник «Дакс» уступил место в составе Олену Зеллвегеру. Калифорнийцы уступили «Ойлерс» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

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