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Лукашенко: все силовые ведомства Белоруссии отмечают рост числа провокаций у границы

Лукашенко: все силовые ведомства Белоруссии отмечают рост числа провокаций у границы

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам обороны республики заявил, что все силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи границы.

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