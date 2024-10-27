Путин: продолжается масштабное обновление общественного транспорта в РФ

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта РФ с профессиональным праздником, отметив масштабное обновление общественного транспорта в стране.
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