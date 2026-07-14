Россиян предупредили о мошенничестве с жильем

Просьба внести предоплату, чтобы забронировать съемную квартиру, часто бывает схемой мошенников. Об этом предупредил россиян доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко, его слова передает RT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии