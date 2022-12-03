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В украинском "Энергоатоме" заявили, что уволили российского директора Запорожской АЭС

В украинском "Энергоатоме" заявили, что уволили российского директора Запорожской АЭС

© РИА Новости . Алексей Куденко  7,1K прочитали Глава украинского "Энергоатома" Петр Котин заявил, что уволил за сотрудничество с РФ назначенного российскими властями директора Запорожской атомной электростанции Юрия Черничука, говорится в сообщении ТГ-канала "Энергоатома" 1 декабря Днем ранее советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил, что новым директором Запорожской АЭС стал Юрий Черничук, работавший главным инженером ЗАЭС в то время, когда она входила в состав украинского "Энергоатома".

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