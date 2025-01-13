Болельщики «Локомотива» скандировали «СКА — позор российского хоккея» на матче

Фанаты «Локомотива» скандировали «СКА — позор российского хоккея» на матче КХЛ Болельщики ярославского «Локомотива» скандировали оскорбительные кричалки в адрес петербургского СКА во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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