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Болельщики «Локомотива» скандировали «СКА — позор российского хоккея» на матче

Болельщики «Локомотива» скандировали «СКА — позор российского хоккея» на матче

Фанаты «Локомотива» скандировали «СКА — позор российского хоккея» на матче КХЛ Болельщики ярославского «Локомотива» скандировали оскорбительные кричалки в адрес петербургского СКА во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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