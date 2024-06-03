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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Колокольцев негодует по поводу массовых увольнений в МВД, а простые полицейские обвиняют в этом самого министра

Колокольцев негодует по поводу массовых увольнений в МВД, а простые полицейские обвиняют в этом самого министра

Интересная жизнь с Vera Star Фото: aiophotoz.com Недавно министр МВД Владимир Колокольцев пожаловался на увеличении некомплекта личного состава, который на сегодняшний день составляет до 152 тысяч полицейских.

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Все вопросы к Госдуме, почему они оставили их всех ненужных включая министров труда, здравоохранения, культуры, образования…, а теперь народ расхлебывай
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6 час.
Галина Дьячина
честных выдавили..а нечестным уже ловить нечего..вот и проблема
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4 час.
Владимир Елкин
При всем моём уважении к Колокольцеву, как к человеку, надо ставить вопрос по-другому: а своё ли место занимает министр МВД Колокольцев???
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1 час.

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