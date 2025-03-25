Нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами заявил, что Соединённые Штаты Америки предложили Украине новую версию соглашения о полезных ископаемых, которая предусматривает ратификацию в парламенте и выходит за пределы первоначального рамочного соглашения.