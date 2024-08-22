Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 БАД с запрещенными веществами

На российских маркетплейсах было обнаружено более 400 биологически активных добавок (БАД), в составе которых есть запрещенные вещества, в том числе листья коки, занесенные в перечень наркотических средств, и перец опьяняющий (кава-кава), и ряд других рецептурных лекарств, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.