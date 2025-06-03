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RS: ВСУ выбиты из-под Курска дронами, атаки которых Киев не умеет отражать

RS: ВСУ выбиты из-под Курска дронами, атаки которых Киев не умеет отражать

Вооружённые силы Украины (ВСУ) были выбиты ВС РФ с территории Курской области весной 2025 года при помощи новейших FPV-дронов, которым киевский режим ничего не может противопоставить, пишет Rolling Stone.

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