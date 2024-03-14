Прокуратура Нидерландов ждет решения суда в Дубае по экстрадиции Промеса

Пресс‑секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена высказался о вероятной экстрадиции нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса из ОАЭ в Нидерланды, отметив, что пока в этом вопросе нет ясности.
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