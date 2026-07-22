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«Будешь второй женой»: почему мать скрывала диктора Владимира Березина от отца-чеченца и как они встретились спустя 37 лет

«Будешь второй женой»: почему мать скрывала диктора Владимира Березина от отца-чеченца и как они встретились спустя 37 лет

Осенью 1994 года в Грозном готовились к юбилейному вечеру танцовщика Махмуда Эсамбаева. Вести торжество приехал 37-летний диктор российского телевидения Владимир Березин.

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