В БРИКС, все в БРИКС! Логисты рады расширяющемуся союзу, но не знают, как внутри него платить

Повестка БРИКС — экономического объединения, которое разрастается похлеще борщевика и на сегодняшний день включает Бразилию, Россию, Индию, КНР, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопию и Саудовскую Аравию, на ПМЭФ-2024 стала шире и глубже, о чём свидетельствует хотя бы количество мероприятий деловой программы, посвящённых этой теме.