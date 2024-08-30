Стармер убрал из резиденции на Даунинг-стрит "нервирующий" его портрет Тэтчер

Global Look Press/Tejas Sandhu/Keystone Press Agency Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер распорядился убрать портрет Маргарет Тэтчер из резиденции главы правительства на Даунинг-стрит через несколько недель после переезда, сообщили в газете The Telegraph со ссылкой на биографа политика Тома Болдуина.