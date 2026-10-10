«Кремль пришел на помощь Белому дому»: мировая пресса о сделке по дизелю

Договоренность о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки иностранная пресса связала со стремлением президента США Дональда Трампа сбить цены на топливо перед промежуточными выборами, 10 октября пишет РБК.
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