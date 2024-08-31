Пилот сбитого F-16 Месь призывал к поставкам этих самолетов Украине

Лётчик Алексей Месь, пилотировавший первый сбитый истребитель F-16 ВВС Украины, активно призывал западные страны начать поставки этих самолетов киевскому режиму, сообщает неправительственная организация Wingmen for Ukraine 29 августа в посте, опубликованном в Х-аккаунте организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии