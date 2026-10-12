Цены на такси в Ростове выросли втрое из-за сбоя в «Яндексе»

Из-за технического сбоя в сервисах «Яндекса» поездка от Береговой до рощи СКА в Ростове-на-Дону 12 октября подорожала с 375 до 1150 рублей, а маршрут от вокзала до Музыкального театра — с 280–290 до почти 800 рублей.